La profezia di Friends. Tra romanzi sci-fi, complotti e cartoni animati, abbiamo scoperto che il coronavirus era, come dire, nell’aria e nella mente di tanti creativi fin dagli anni ottanta. Invece, grazie a Netflix, che ha in archivio tutte le puntate della serie tv cult anni novanta, ecco spuntare un bizzarro gioco del destino. In una delle puntate della decima stagione Ross gira un breve video di auguri per la figlia Emma che in quel momento compiva un anno. Video che la bimba avrebbe potuto vedere soltanto al compimento dei 18 anni, ovvero nel 2020. Netflix Italia, sul loro profilo Twitter, hanno mostrato il buffo estratto di pochi minuti. Monica e Chandler giocano su un litigio con i genitori di Emma, Ross e Rachel, avuto per “colpa sua”. Joey invece sbuca all’improvviso e sottolinea l’età che compirà la bimba: “diciotto eh?”, ammiccando al fatto che sarà maggiorenne e che se la potrà finalmente spassare senza ordini dei genitori. Il nonno, Elliot Gould, parla addirittura di messaggio “postumo” per lui e la moglie già avanti con l’età. Infine Phoebe, la più scanzonata del sestetto della serie evoca scenari apocalittici: “Nel 2020 gli uomini si saranno rifugiati in una città galleggiante per sfuggire agli scarafaggi”. Non precisissima, ma abbastanza vicina alla realtà di isolamento che stiamo vivendo.

