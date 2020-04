“La palestra non è aperta, restate a casa vostra, restate al sicuro“. Chiaro il messaggio appeso sulla porta di una palestra a Miami, in Florida. Anche lì, infatti, tutti sono obbligati a stare in isolamento e le palestre naturalmente hanno dovuto sospendere la propria attività. La cosa non sembra però aver avuto alcun effetto sullo stile di vita di Jennifer Lopez che è stata paparazzata insieme al marito proprio all’ingresso della palestra. Inutile dire che molti utenti hanno espresso la loro rabbia sui social.

The ‘Entitled’ Think Rules Don’t Apply to Them…

People worldwide have been told to stay home. Public spaces have been shut down, but it seems Jennifer Lopez and husband Alex Rodriguez got their local gym in Miami to open just for them. pic.twitter.com/uVFD5Rp34Z

