Il premier britannico era risultato positivo al tampone dieci giorni fa, ma ancora i sintomi del virus non accennano a diminuire. Così, a Downing Street è stato deciso di trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti

Dieci giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato ricoverato all’ospedale St. Thomas, uno dei maggiori e meglio equipaggiati ospedali pubblici di Londra, visto che i sintomi del virus non accennano a diminuire. Secondo il Times al primo ministro è stato dato l’ossigeno dopo il ricovero di ieri sera, anche se Downing Street nella nota ufficiale delle scorse ore aveva indirettamente smentito la circostanza, sostenendo che il ricovero di Johnson non è avvenuto in regime di emergenza e che non è stato neppure necessario un trasporto in ambulanza. La struttura sanitaria mantiene tuttavia il riserbo e non conferma né smentisce per ora ufficialmente nulla. Non trova invece riscontro la notizia circolata sui media russi secondo cui il premier britannico sia stato indirizzato in un reparto di terapia intensiva e sia sotto ventilatore. Nelle ultime ore, alla preoccupazione per la salute del premier si era unita anche quella per la compagna Carrie Symonds, la 31enne promessa sposa che aspetta un bambino.

Downing Street: “Misura precauzionale” – “Su consiglio del suo medico, il primo ministro è entrato stasera in ospedale per sottoporsi a esami“, ha annunciato una portavoce di Downing Street che ha però voluto specificare: “Questa è una misura precauzionale poiché il primo ministro continua ad avere sintomi persistenti da coronavirus dieci giorni dopo essere risultato positivo”. La portavoce ha poi riportato il messaggio del premier che “ringrazia il personale dell’Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico, ndr) per l’incredibile duro lavoro che sta svolgendo e sollecita la popolazione a continuare a seguire la raccomandazione del governo di stare in casa, proteggere l’Nhs e salvare vite” umane.

Negli ultimi giorni, si erano inseguite le indiscrezioni sullo stato di salute di Johnson, ma dagli ambienti vicini al premier certe notizie erano state bollate come pure speculazioni. Alcuni quotidiani erano addirittura arrivati a ipotizzare, dopo aver ascoltato i pareri di medici sulla base delle immagini degli ultimi video dello stesso premier, che Johnson potesse dover rinunciare temporaneamente anche al lavoro a distanza e alla guida del governo visto che i sintomi, tosse e “febbre alta”, non diminuivano.

Era stato il ministro della Sanità, Matt Hancock, a sua volta infettato nei giorni scorsi ma uscito dall’isolamento dopo una settimana, a rassicurare sulle condizioni del premier in un’intervista al talk-show politico domenicale di Sky News: Johnson “ha ancora la febbre” ma “è in buono spirito” e ha “saldamente nelle mani il timone” del governo Tory, aveva dichiarato.