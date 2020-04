Giulia, Gaia, Nicolai e Javier sono i quattro finalisti di Amici 19, venerdì sera su Canale 5 sarà decretato il vincitore di una edizione che resterà nella storia della trasmissione. Senza pubblico, senza ospiti, senza contatti e con meno puntate. Soprattutto uno dei pochi programmi a non essere sospesi: “Una parte di me diceva di non voler andare in onda. È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine, i ballerini tengono le distanze e non si toccano; e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza. Non dico che l’ho vissuto con un senso di estraneità, ma sicuramente è stato qualcosa di profondamente diverso. Alla fine però d’accordo con Pier Silvio Berlusconi mi sono convinta che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta improvvisamente a mancare”, ha spiegato Maria De Filippi al giornalista Renato Franco in un’intervista al Corriere della Sera.

L’assenza del pubblico ha condizionato gli allievi (“Queste dirette sospese nel tempo hanno portato tutti in una dimensione più vera, autentica. I ragazzi non hanno percepito quanto a casa possono piacere o meno”) ma anche la conduttrice che si è commossa dopo l’eliminazione di Jacopo: “La storia di Jacopo mi ha emozionato, lui è l’ultimo dei romantici, era scisso: ci teneva tanto a proseguire, ma soffriva la distanza con la sua fidanzata. Questa atmosfera rarefatta mi ha reso sicuramente più sensibile: il pubblico ti condiziona, ti aiuta a trattenere le emozioni, mentre nel silenzio riesci a lasciarti andare alle emozioni”.

Sullo scontro con la maestra Alessandra Celentano la padrona di casa ha aggiunto: “Le discussioni tra me e lei non sono una novità, sia in onda sia dietro le quinte, e il suo incoraggiare Javier a lasciare il programma è stato sbagliato. Penso che a volte Alessandra sia troppo “egoriferita”, non guarda la situazione nel dire le cose: le voglio bene, ma questo aspetto non mi piace.” Il Coronavirus di certo cambierà la tv che verrà: “Ci sarà per forza una ripercussione, non è pensabile diversamente. E anche i ragionamenti sui programmi vanno cambiati, magari dovremo abituarci a una riduzione del pubblico, abbiamo visto che si può fare per necessità tv anche senza ospiti, ci dovremo adattare perché non sappiamo quanto durerà e gli investimenti saranno necessariamente ridimensionati. Ma la tv — la tv che faccio io – ha sempre rispecchiato la realtà e dunque dovremo rimodularci: bisognerà dare più importanza alle parole e meno ai comportamenti e quello che diremo dovrà corrispondere ai sentimenti che manifestiamo. La busta di C’è posta che si toglie e l’abbraccio si potranno ancora fare? Ora non lo so. Ma so che la tv deve corrispondere a quello che succede fuori, questo è il momento che viviamo e di conseguenza va pensato tutto diversamente.”

Come si comportano lei e suo marito Maurizio Costanzo in questi giorni di lavoro? “Prendiamo tutte le precauzioni. Al lavoro siamo tutti con le mascherine e manteniamo le distanze, viviamo una quarantena collettiva. A casa è tutto disinfettato con l’alcol, le scarpe rimangono sul pianerottolo, all’ingresso c’è l’amuchina, per la cena si sta nello stesso tavolo ma lontani. A tutti noi è venuta a mancare la normalità, che adesso capiamo essere la cosa più importante del mondo: la tua vita normale – per quanto a volte la ritenevi banale — è invece essa stessa la vita più vera”, ha concluso la De Filippi.