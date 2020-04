Adriana Volpe è uscita in anticipo dalla Casa del Grande Fratello per un grave lutto. La conduttrice ha infatti perso il suocero, Ernesto Parli, a causa del coronavirus. E la Volpe ha trascorso gli ultimi giorni dentro la Casa sapendo che il suocero era malato. “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava – ha raccontato la ex coinquilina Fernanda Lessa al settimanale Chi – Io ero accanto a lei, muta”. Naturalmente le immagini non sono state mandate in onda. “Non conosce vie di mezzo. O migliori amiche o nemiche fino alla morte – detto ancora la ex modella brasiliana a proposito della Volpe – L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui”, ha concluso.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore