Luca Zingaretti ha ricordato la nascita della Protezione civile nello speciale #lamusicacheunisce, che risale alla tragedia di Vermicino, nella quale perse la vita Alfredino il 10 giugno del 1981. “Con le dovute differenze, riconosco oggi lo stesso senso di impotenza di allora. Certo, la situazione è diversa. Lì era la tragedia di un bambino caduto in un pozzo e oggi la battaglia contro un virus bastardo. Ma in tutte e due le occasioni l’Italia si è fermata. E poche volte come in questi due momenti ci siamo sentiti come parte di una sola, unica, e, per certi versi, meravigliosa famiglia”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore