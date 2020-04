Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, sta combattendo contro il coronavirus. La ragazza ha raccontato tutto in una intervista sul settimanale Nuovo: dopo la vittoria, Federica si è laureata in Scienze infermieristiche all’Università di Bologna. Poi è tornata a vivere ad Agropoli, in provincia di Salerno dopo ora lavora come infermiera e volontaria del 118: “Nella mia città c’è psicosi – ha detto a Nuovo – riceviamo in continuazione telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi precisi, ma hanno bisogno di sostegno psicologico. Paura? No, è il mio lavoro. Noi sappiamo cosa fare. Bisogna rispettare le regole igieniche e seguire i protocolli stabiliti dal ministero della Salute”. Mondo dello spettacolo accantonato, quindi, è una sfida ben più importante da affrontare in questo momento.

