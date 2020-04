Siamo a San Salvo (Chieti): l'uomo, come riporta Il Messaggero, ha contattato la Protezione Civile Arcobaleno che ha fornito all'uomo una lista della famiglie più bisognose direttamente dall’ufficio delle Politiche sociali del Comune

Lui si chiama Antonio di Biase ed è un pensionato di Chieti protagonista di una storia bella, da raccontare. Come riporta Il Messaggero, l’uomo, appena ritirata la pensione, l’ha utilizzata per pagare la spesa a 25 famiglie in difficoltà. Siamo a San Salvo: Di Biase ha contattato la Protezione Civile Arcobaleno che ha fornito all’uomo una lista della famiglie più bisognose direttamente dall’ufficio delle Politiche sociali del Comune di San Salvo. A quel punto Di Biase, aiutato da un amico carabiniere, Raffaele Caterino, ha fatto i sacchetti della spesa con quanto aveva acquistato e i volontari della Protezione civile Arcobaleno li hanno consegnati alle 25 famiglie.