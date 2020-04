Barbara Palombelli legge la circolare diramata da Viminale nella quale si dice che un genitore potrà portare i figli minori a passeggiare sotto casa. La conduttrice di Stasera Italia fa notare come il testo a suo parere non sia chiarissimo: “Stasera è arrivata una comunicazione: autorizza un’ora d’aria circa intorno casa a un genitore con figli minori. Ma c’è un punto che voglio sottolineare perché non si capisce“. Quale punto? Quello dove si legge: “Resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”. Inoltre “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima camminare in prossimità della propria abitazione“. “Questo è il ministero dell’Interno, se qualcuno in Italia ha capito lo dica alla mia redazione, non c’è scritto niente“, ha concluso la conduttrice del programma di Rete4.

