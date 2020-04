A dare l'annuncio della scomparsa il suo agente. Jack non ha potuto dare l'ultimo saluto a sua moglie: l'attrice Gabrielle Rogers era infatti in quarantena in Australia, dopo essere rientrata da un viaggio in Nuova Zelanda

È morto a 76 anni per complicanze dovute al coronavirus l’attore Andrew Jack, volto amato del grande schermo soprattutto per essere stato il maggiore Caluan Ematt nei film “Star Wars- Il risveglio della forza” e “Star Wars – Gli ultimi Jedi“. L’attore britannico era ricoverato al St Peter’s Hospital di Chertsey, nel Surrey, nell’Inghilterra sud-orientale. A dare l’annuncio della scomparsa il suo agente. Jack non ha potuto dare l’ultimo saluto a sua moglie: l’attrice Gabrielle Rogers era infatti in quarantena in Australia, dopo essere rientrata da un viaggio in Nuova Zelanda.”Ad Andrew Jack è stato diagnosticato il coronavirus due giorni fa. Non provava dolore e se ne è andato via pacificamente sapendo che la sua famiglia era tutta con lui”, ha scritto la Rogers. Jack era nato a Londra nel 1944. Oltre a essere un attore apprezzato era anche uno dei più importanti insegnanti di dizione dei set hollywoodiani.