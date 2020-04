E' stata proprio la conduttrice a postare un messaggio di affetto per lo chef che tanto a lungo è stato al suo fianco a La Prova del Cuoco

È stato un concorrente del Grande Fratello Vip ma soprattutto è lo chef che per anni è stato al fianco di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Andrea Mainardi è stato colpito da un grave lutto, ha perso il padre. E proprio la Clerici ha scritto un post di vicinanza all’amico: “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi… un grande dolore… ti abbraccio forte Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna Tripoli. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. Il papà di Andrea, come lui stesso aveva spiegato al Grande Fratello, era malato di cancro.