“La mia idea era di organizzare un camp per riempire questo periodo morto e lavorare dal punto di vista fisico e mentale. Per i piloti sarebbe stata l’occasione ideale per contrarre il coronavirus. In questo modo sarebbero poi stati pronti per quando comincerà l’azione”. Parole di Helmut Marko alla tv austriaca ORF. In pratica il boss della Red Bull ha avuto la ‘pensata’ di far prendere il coronavirus ai suoi piloti così da trovarli ‘pronti’ una volta che ripartiranno le gare. Una proposta che non è stata presa minimamente in considerazione: “Mettiamola così, diciamo che non è stata ben accolta – ha detto Marko riferendosi al modo in cui la sua idea è stata ‘recepita’ – Tra Red Bull e Toro Rosso abbiamo 4 piloti, più 8-10 nel programma junior. Sono tutti ragazzi forti e in piena salute, dopodiché sarebbero pronti per una stagione dura”.