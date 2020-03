Qualche settimana fa, Chiara Biasi, una delle influencer più seguite nel nostro Paese, si era resa protagonista di un’uscita molto criticata, e non a torto (“Non muore nessuno che mi sta sul ca**o”, aveva detto”). Ora i suoi tanti follower su Istagram sono tornati a tempestarla di domande perché, dopo un inizio quarantena in solitudine al suo fianco, in casa con lei, è comparsa Gilda Ambrosio, altra nota influencer. In molti hanno voluto sapere se ci sia stata una violazione della quarantena. “Dal 24 febbraio sono chiusa in quarantena. Sono stata sola col mio cane chiusa in casa fino a 10 giorni fa – ha spiegato la Biasi in una storia – Dopo di che, nel palazzo di Gilda si era rotto un tubo in piena serata e sarebbero stati per tre giorni senza acqua calda”. Ma non è tutto, l’impossibilità dell’amica di rimanere nelle sua abitazione non è l’unico motivo della convivenza: “Da ottobre faccio ogni settimana le flebo di gastroprotettori e antidolorifici per due giorni consecutivi in clinica, oltre che visite/ecografie/gastroscopie/esami in ospedale, perché ho una forte gastrite e calcoli biliari.” Ecco perché la Biasi definisce la Ambrosio ‘provvidenziale’, altrimenti sarebbe dovuta, dice, tornare dai suoi genitori a Padova: “Gilda sta da me perché quando sto male io non posso più andare in clinica o ospedale vista la situazione critica, e quindi mentre prendo a testate il muro dai dolori lei mi sta accanto“.

