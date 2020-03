Una passeggiata ogni giorno, col proprio figlio minorenne, ma sempre vicino casa. E’ la concessione prevista da una nuova circolare emessa dal Viminale, che viene incontro alle molte richieste della politica e delle associazioni dei genitori. Nel provvedimento del ministero dell’Interno si legge: “E’ da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione“. La nota è stata inviata ai prefetti per “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti. E “l’attività motoria generalmente consentita”, precisa il testo, “non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile invece camminare “in prossimità della propria abitazione”.

Quest’ultimo passaggio sull’attività sportiva ha creato una serie di incomprensioni, perché in molti avevano inteso che la circolare avesse vietato il jogging. Il Viminale, quindi, è stato costretto a una precisazione ufficiale per sottolineare che il jogging era e resta consentito perché fa parte delle attività motorie ammesse. Nella circolare firmata da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno ed inviata oggi a tutti i prefetti, infatti è scritto che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”

Al netto delle incomprensioni e delle precisazioni, resta il fatto che da oggi è possibile la passeggiata con i propri figli minorenni. Soddisfazione da parte del Movimento 5 Stelle: “C’è una buona notizia, nonostante i tempi difficili – ha detto il capo politico reggente Vito Crimi – Con l’ultima circolare del Viminale abbiamo accolto l’appello al diritto alla passeggiata per i bambini: a ciascun genitore sarà consentito camminare con i propri figli di minore età in prossimità della propria abitazione”.