Come molti italiani, anche l’economista Carlo Cottarelli non riesce a rinunciare a tenersi in forma in questi giorni di quarantena. È stato lui stesso a rivelarlo intervenendo ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, spiegando di aver trovato due soluzioni originali per fare esercizio fisico pur rispettando le regole imposte dal governo sull’isolamento. “Abito in un palazzo di 7 piani, ma solo l’ultimo è abitato, il resto sono uffici. E allora ne approfitto: faccio 14 volte su e giù dal piano terra all’ultimo piano”, ha detto. “Quindi sono ben 98 volte tra salita e discesa, è davvero molto faticoso”.

“E poi corro 1 ora e mezza nel mio terrazzino di 5 metri per 6. Però a casa mia ho un grande problema: da marzo a dicembre ci sono le zanzare”. Anche con questo clima non ancora primaverile? “Da me arrivano appena la temperatura sale sopra i 15 gradi”. Come se ne libera? “Gli do la caccia con un giornale finché non le becco”, ha concluso Cottarelli a Un Giorno da Pecora.