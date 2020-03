Ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro un’altra vettura ferma in sosta. Così è morta Melody Pasini, fidanzata del calciatore Ricardo Centurion, ex Genoa oggi al Velez. L’incidente è avvenuto domenica 29 marzo a Puerto Madero. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza era uscita di casa per andare a Lomas de Zamora a bordo della sua auto. Avrebbe perso il controllo della Peugeot 208 a causa di un infarto. La vettura contro la quale è andata a sbattere non aveva occupanti all’interno. Melody e Ricardo Centurion erano fidanzati da 4 anni.

