“Ma no, figurati. Ho fatto tutte le analisi e il tampone prima di entrare. Era negativo. Questa è una forma allergica”: così aveva risposto Valeria Marini ad Antonio Zequila che, dentro la casa del Grande Fratello, le chiedeva come mai stesse male. In molti si erano chiesti perché alla showgirl fosse stato fatto un tampone così presto quando ci sono persone che fanno fatica ad averlo pur manifestando severi sintomi del Covid-19 ma lei, almeno fino a ieri sera, non si era fatta sfuggire la verità. “Non ho fatto il tampone per il coronavirus, era un tampone faringeo“, ha detto in collegamento con Barbara D’Urso a Live.

