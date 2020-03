Dopo il divorzio, il rapporto tra Maxi Lopez e Wanda Nara non è mai stato dei migliori anche se nell’ultimo periodo di “liti” sotto l’occhio di stampa e social non ce sono state. Almeno fino a ora. Il calciatore ha infatti postato una storia molto polemica nei confronti della ex, ora moglie di Mauro Icardi. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza“, scrive Maxi Lopez. Wanda è una presenza fissa al Grande Fratello, su Canale5. Wanda e Maxi hanno tre figli, mentre altri due sono nati dal matrimonio di lei con Icardi.

