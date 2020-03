Il principe Harry vorrebbe la cittadinanza Usa. A sostenerlo i tabloid britannici che in questi giorni hanno parlato dei duchi del Sussex molto spesso. Come mai? Semplice. In un primo momento, il Daily Mail parlava di un Harry “frustrato e triste” di non poter volare accanto al padre Carlo, positivo al Covid-19 e in isolamento. A proibirlo, la moglie Meghan: “Adesso non può volare da nessuna parte”, avrebbe detto. Poche ore dopo però, Harry un volo l’ha preso eccome. Insieme a lei e al piccolo Archie, dal Canada agli Usa. Un aereo privato li ha portati infatti in California. “I Sussex si sono resi conto che il Canada non andava bene per varie ragioni e poi desideravamo avere una base nell’area di Los Angeles – avrebbe rivelato una fonte al Sun – e così, visto che i confini si stavano chiudendo e che stavano fermando i voli, sono dovuti andare via”. Ora, nuovi rumors: Harry vorrebbe la cittadinanza Usa, e non sarebbe difficile visto che è probabile che il principe sia classificato come un diplomatico britannico ed entri negli Stati Uniti con un visto A1. Un’altra notizia che pare non faccia molto piacere a Buckingham Palace. Intanto, si sta avvicinando il 31 marzo data in cui, stando alle disposizioni della Regina, Harry e Meghan non potranno più usare il marchio “Sussex Royal”.

