“Il coordinamento è stato un problema fin dall’inizio, ora stiamo cercando di allinearci”. Lo ha detto il viceministro alla Sviluppo economico, Stefano Buffagni, in collegamento con gli studi di Sono le venti, riferendosi al blocco della distribuzione dei presidi sanitari per problemi burocratici e allo scontro tra il commissario Arcuri e le Regioni. “Noi non possiamo fare una legge – ha aggiunto – se poi non ci coordiniamo con chi queste leggi deve poi applicarle, come Arcuri o le Regioni”

