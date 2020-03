“Stiamo facendo tutti il tifo per l’Italia, dal Regno Unito. Sappiamo quanto duramente il coronavirus vi abbia colpiti“. A dirlo è J. K. Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter, ha risposto al tweet di un fan italiano, Gerlando, che le ha fatto sapere che in questo periodo stanno andando in onda sulla nostra tv tutti i film del maghetto e quanto rivedere le pellicole tratte dai libri che ha scritto sia un modo per tirarsi su di morale in questo complicato momento. “Vi mando un sacco di amore… – ha concluso la scrittrice – il modo in cui gli italiani si stanno supportando l’un l’altro è così di ispirazione”.

