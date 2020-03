La pasta al pomodoro. Ognuno ha i suoi segreti, il suo “tocco magico”, la sua procedura. Anche perché, lo confermano gli chef stellati, niente è più complesso che preparare una pasta al pomodoro buona. In questi tempi di isolamento chissà quante ne saranno state cucinate. Stare in cucina è diventato il modo preferito per passare il tempo di molti, compresa Belen Rodriguez. La bella showgirl ha postato sui social una foto della sua personalissima ricetta della pasta al pomodoro: “Soffitto (un bel refuso che rende tutto divertente), cipolla, aglio, olio extravergine, fiamma bassissima, sugo al pomodoro”. Ora, Belen non ce ne voglia, ma la foto è “inquietante”: la quantità di aglio e cipolla è veramente smisurata. Probabilmente il sugo è buonissimo ma dato che la foto ha iniziato a girare sui social in molti hanno cominciato a chiedersi: “Ma quanta cipolla c’è?“. Ci troviamo di fronte a una “ricetta vip” destinata a rimanere nella storia come l’indimenticabile petto di pollo “alla Canalis”?

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore