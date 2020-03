"I mercati sono stati cancellati, il mio negozio è chiuso. Sapendo che le famiglie, alcune delle quali sono mie clienti, non saranno in grado di andare sulle tombe dei loro cari, mi sono permesso di andare al loro posto per portare i fiori", ha scritto il ragazzo su Facebook

Si chiama Romain Banliat, vive in Bretagna e di professione fa il fiorista. Romain aveva tra le 400 e le 500 piante in magazzino: “Tra due settimane sarebbero stati invendibili”, ha spiegato su Facebook. Ecco perché ha deciso di potare quei fiori al cimitero. “I mercati sono stati cancellati, il mio negozio è chiuso. Sapendo che le famiglie, alcune delle quali sono mie clienti, non saranno in grado di andare sulle tombe dei loro cari, mi sono permesso di andare al loro posto per portare i fiori”. Un bel gesto, che il ragazzo ha raccontato sulla sua pagina social postando delle foto. “Mi sono permesso di riempire di fiori le tombe. Ho deciso di depositare tutte queste composizioni sulle lapidi dei vostri defunti sapendo che non potete muovervi da casa”. Ecco perché il giovane Romain ha caricato un camion merci e ha riempito di fiori un cimitero altrimenti spoglio.