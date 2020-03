Solo poche ore fa, il Daily Mail riportava la notizia: il principe Harry avrebbe voluto prendere un aereo e volare dal padre Carlo, positivo al Covid-19 ma la moglie Meghan glielo avrebbe impedito. “Lei non vuole che viaggi in nessun luogo in questo momento”, si leggeva. A quanto pare “in nessun luogo” tranne che in California. Stando a quanto riportato dal Sun e da altri tabloid britannici, Meghan e Harry hanno preso un aereo privato per andare a vivere definitivamente in Usa prima che lo spostamento sia impedito dalla chiusura dei confini. I due erano infatti nella loro casa in Canada. “Si sono resi conto che il Canada non andava bene per varie ragioni e poi desideravamo avere una base nell’area di Los Angeles – avrebbe rivelato una fonte al Sun – e così, visto che i confini si stavano chiudendo e che stavano fermando i voli, hanno dovuto andare via”. E com’è stata accolta la notizia a Buckingham Palace? Male. Da Palazzo una fonte anonima fa sapere che proprio ora che “la nazione sta attraversando un momento traumatico e il principe Carlo è ‘fuori combattimento’ c’era l’opportunità di mettere il Regno Unito davanti ai loro interessi”.