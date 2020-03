Il programma pomeridiano di Rai2, che si basa sui tutorial, ha inventato lo spazio Pronto Detto Fatto “in onda” su Instagram. Durante una delle ultime puntate, un ospite imprevisto ha fatto irruzione durante la diretta. Era Alice, la figlia della conduttrice, che è corsa dalla mamma in lacrime perché spaventata da un ragno

Complici le normative emanate dal governo per l’emergenza Coronavirus, gran parte delle trasmissioni televisive hanno deciso di interrompere la messa in onda. Alcune, però, continuano a tenere compagnia ai telespettatori tramite i social network. Come Detto Fatto. Il programma pomeridiano di Rai2, che si basa sui tutorial, ha inventato lo spazio Pronto Detto Fatto “in onda” su Instagram.

Durante una delle ultime puntate, un ospite imprevisto ha fatto irruzione durante la diretta. Era Alice, la figlia di Bianca Guaccero, che è corsa dalla mamma in lacrime perché spaventata da un ragno. “Scusate, si è spaventata!”, ha detto la Guaccero, rivelando la fobia della figlia. “Piange perché ha toccato una ragnatela. Lei ha molta paura dei ragni, ma non fanno niente: ti difendo io”, ha detto la padrona di casa.

Così, dopo averla consolata, la piccola Alice è rimasta al fianco della mamma durante la puntata (pur senza mostrare il volto). La bambina ha 6 anni ed è nata dal matrimonio con Dario Acocella, l’ex marito di Bianca Guaccero.