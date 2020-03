Siamo a Milano in via Lodovico il Moro: una volante stava inseguendo l'uomo per via di una segnalazione di rapina ai danni di una donna

Voleva sfuggire alla polizia e si è buttato nel Naviglio in secca, rompendosi una gamba. Siamo a Milano in via Lodovico il Moro: una volante stava inseguendo l’uomo per via di una segnalazione di rapina ai danni di una donna. L’uomo è stato subito fermato e identificato: non era armato di coltello e non aveva il cellulare della vittima, come segnalato. Secondo le prime ricostruzioni però, quando ha visto arrivare una seconda volante è scappato e si è buttato nel Naviglio in secca. Nell’impatto si è fratturato la gamba ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con il nucle Saf (Speleo Alpino Fluviale) per recuperarlo e trasportarlo all’ospedale Niguarda di Milano.