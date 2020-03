“Siamo tutti d’accordo che smog sia dannoso per la salute. Ma di fronte alla notizia che l’inquinamento della Pianura padana ha favorito la diffusione del virus bisogna essere cauti”. Invita a usare il condizionale il climatologo Luca Mercalli, che a Sono le Venti cerca di chiarire i dubbi sui possibili legami tra epidemia e inquinamento atmosferico. “Ci troviamo di fronte a un problema complesso – aggiunge – con molti fattori ancora ignoti. Sarebbe importante mantenere il condizionale prima di formulare verità definitive”. E porta come esempio di supporto la zona di Bergamo, tra le più colpite dall’epidemia ma non la più inquinata tra le aree settentrionali

