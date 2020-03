Belen Rodriguez è stata ospite di una delle dirette Instagram di Chi Magazine e, nel corso della chiacchierata con il giornalista Valerio Palmieri, si è lasciata andare raccontando alcuni aneddoti legati a quando si è fidanzata per la prima volta con Stefano De Martino, suo attuale compagno. Tutto è cominciato con una domanda sul fatto che i suoi ex a un certo punto un po’ si somigliavano fra loro: “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio – ha spiegato -. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”.

Sempre a proposito di Stefano De Martino, ha raccontato anche come è andato il loro ritorno insieme. Negli anni in cui sono stati separati più volte si sono visti per Santiago e spesso pare che Stefano abbia detto di essere sicuro di voler tornare con lei: “Lui me lo diceva sempre, non è che non me lo diceva. Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”, ha concluso.