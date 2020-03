Giuliana De Sio, dopo un lungo ricovero allo Spallanzani per coronavirus, è stata dimessa. L’attrice aveva scritto un lungo post su Facebook lo scorso 13 marzo: “Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournèe a meta febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita“, aveva scritto l’attrice. E oggi ha postato una foto da casa: “Buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo”. Tantissimi i commenti: in molti le augurano di rimettersi presto in forma e altrettanti le dicono che è bellissima, anche dopo un periodo così duro.

