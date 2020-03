“In questo momento, primo in Tendenze su YouTube c’è un video in cui quattro pugili professionisti picchiano e pestano tre ragazzi inermi. Adesso mi rivolgo direttamente a YouTube Italia: ma quanto ci mettete a buttare giù questo c***o di canale, me lo spiegate?“. Così si chiede Fedez in un video pubblicato sulle sue storie di Instagram in cui prende posizione contro un filmato pubblicato su YouTube dal canale Social Boom. La clip, dal titolo eloquente “Gallagher massacrato di botte insieme a Sky e Wok” ora è stata cancellata ma è rimasta comunque online a lungo con i rischi che ne conseguono, come fa notare anche il rapper nel suo sfogo.

“Cioè, cosa vogliamo spiegare al pubblico giovane? Che se fai un video in cui ci sono persone che vengono picchiate finisci primo in Tendenza? – sbotta Fedez –Stiamo parlando dello stesso canale di una persona che è andata nella zona rossa di Codogno, dove dei ragazzini, per spirito di emulazione e per avere lo stesso ritorno di immagine, potevano fare le stesse s*******e che ha fatto questo? Quanto ci vogliamo mettere a buttare giù questo canale, YouTube Italia? Ci vogliamo svegliare?“, conclude.

