“Ho voluto fare questo video perché non escano notizie false, specialmente per le persone che mi sono vicino”. Così la fidanzata di Dybala comincia a raccontare su Instagram la sua esperienza. Oriana Sabatini e il giocatore della Juventus sono risultati positivi al coronavirus. “Noi due e una persona che vive a casa con noi abbiamo fatto il test – racconta Oriana – Sono arrivati i risultati e siamo tutti positivi. Ovviamente stiamo bene, altrimenti non stare facendo questo video. Ho avuto sintomi: tosse, mi facevano male le ossa, avevo mal di testa. Ho continuato ad allenarmi perché non sapevo di essere contagiata. Ho notato che la mia respirazione era cambiata non esattamente per il meglio. Ora sono finiti i sintomi: sto meglio, sono ancora un po’ stanca ma non sto male come prima”.

