Fuori Jacopo. La Semifinale del talent di Canale 5 venerdì prossimo vedrà sfidarsi tre cantanti donne e due ballerini: Nyv, Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Gaia in gran forma (e prima nelle classifiche album e singoli iTunes) si lancia per la vittoria finale. La quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi” ha totalizzato 4.145.000 telespettatori pari al 19.4% di share. Intanto sono usciti i dischi dei quattro cantanti, ecco la recensione su FqMagazine

Tra la commozione generale in chiusura di puntata, “Amici di Maria De Filippi” saluta il cantante Jacopo, ultimo eliminato del talent, che per un soffio non ha agguantato il posto in Semifinale. Il cantante si scioglie in lacrime e lo stesso fa Maria De Filippi, che per lui spende bellissime parole: “Sei un ragazzo perbene, e ti assicuro che non è scontato. Ti auguro davvero il meglio per il futuro”. Sicuro di sé e sempre concentrato, Jacopo ha espresso sul palco tutte le sue potenzialità. Voce e presenza scenica ci sono. Per il futuro dovrà lavorare molto su se stesso a livello di maturità personale e artistica, per spiccare e distinguersi rispetto all’attuale, affollato, panorama musicale italiano. Jacopo ha appena pubblicato l’Ep “Colori”, dalla copertina Anni 90 abbastanza discutibile, in cui svetta il singolo scritto per lui da Enrico Nigiotti “Cuore di mare”. Per il resto ci si augura che i prossimi inediti siano più contemporanei e meno vincolati al puro pop italiano, direzione pericolosissima che rischia di relegare Jacopo nel dimenticatoio. E sarebbe davvero un peccato.

La Semifinale del talent di Canale 5 venerdì prossimo, quindi, vedrà sfidarsi tre cantanti donne e due ballerini: Nyv, Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Si decreterà quindi il vincitore della categoria danza. Nicolai per tutta la puntata è rimasto sottotono, sorridendo di tanto in tanto, evitando qualsiasi tipo di polemica, visto il caos che è accaduto venerdì scorso. Il ballerino stringe anche un patto di pace con Javier in diretta, salvo poi sferrare una frecciatina al collega cubano, quando si è garantito il posto in Semifinale: “Sono contento, altrimenti sarebbe stata una tragedia”, riferendosi naturalmente a venerdì scorso, quando Javier è uscito dallo studio dopo aver perso la sfida. Gaia, che è al primo posto dei singoli e degli album su iTunes con l’Ep “Genesi”, sembra aver preso la rincorsa verso la vittoria finale, mostrando grinta e voglia di sfondare, cogliendo al volo così la sua grande occasione dopo aver perso per un soffio la vittoria ad “X Factor” nel 2016, contro i Soul System. Il disco di Gaia ha un sound moderno, è ben prodotto e mostra un percorso delineato nel firmamento delle giovani interpreti italiane. Nyv, ormai, da due puntate sembra sempre meno sicura e le sue esibizioni, hanno regalato diversi momenti di incertezza. Molto meglio le canzoni del suo disco “Low Profile”, che mostrano una cantautrice ancora acerba, ma con delle buone potenzialità per sviluppare un percorso più solido e su strade più sicure. Giulia, infine, è sempre stata costante nel suo cammino dentro “Amici di Maria De Filippi”, le sue note alte – troppo acute – possono piacere o no, ma la ricollocano assieme a mille altre voci già sentite ed ascoltate nei talent e non solo. Il suo album “Va tutto bene”, mostra diversi punti deboli, soprattutto nella produzione.

Maria De Filippi torna sul “caso” Alessandra Celentano, che la scorsa settimana ha dato manforte a Javier nel dibattito contro i giudizi della giuria a favore di Nicolai. La conduttrice ha mostrato i giudizi tecnici su Nicolai e Javier, in video, di Elenoire Abbagnato, etoile e direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Parigi. La Celentano chiede subito il perché a Maria De Filippi che le risponde: “Penso che, a volte, i tuoi comportamenti rischino di alimentare dei conflitti tra i ragazzi, che si potrebbero evitare e penso che, nonostante ti voglia bene e ti conosca da 20 anni, a volte sbagli. – e conclude – Le persone che hanno pensato di sapere tutto, hanno fatto una brutta fine”. Javier, intanto, è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico, non solo per la sua tecnica, ma anche per la sua carica espressiva. Sulle note di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa, con la bellissima coreografia di Giuliano Peparini, il ballerino cubano, regala una delle migliori esibizioni del suo percorso dentro “Amici”, tanto da commuovere Vanessa Incontrada, che ha sempre preferito Nicolai a lui: “L’altra mi ha chiesto cosa dovessi fare per convincermi. Ecco, questo devi fare, commuovermi. Mi sei entrato nel cuore”. La quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi” ha totalizzato 4.145.000 telespettatori pari al 19.4% di share.