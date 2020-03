Tutti si chiedono quando tutto questo finirà e si tornerà alla normalità. E ci si chiede anche se si riuscirà a non ripeteregli errori commessi, anche in buona fede, nelle prime settimane. “Tutti studiano il caso italiano su un errore madormale – dice Vittorio Agnoletto, medico e attivista, in un servizio di Sono le Venti – Abbiamo chiuso le scuole, lasciando aperti i posti di lavoro. E chi guardava i bambini? I nonni, ossia la popolazione più debole“. Al nord il protocollo del Governo per la sicurezza sui luoghi di lavoro è arrivato una settimana fa e i sindacati oggi parlano di fabbriche come nuovi focolai

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.