"Chiunque di noi può innamorarsi di un uomo come di una donna allo stesso modo e vivere una storia d’amore con la stessa intensità e passione. Siamo note musicali che prese da sole non hanno nessun significato", ha scritto il conduttore in una lettera pubblicata da Dagospia

“Facevamo l’amore con gli occhi. Ero innamorato di Enrico Papi. C’era un’intesa speciale tra di noi. Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… è mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio”. Parole di Valerio Pino che ha lavorato con il conduttore ai tempi di Sarabanda. E oggi, 19 marzo, Papi risponde all’ex collega con una lettera pubblicata da Dagospia: “Chiunque di noi può innamorarsi di un uomo come di una donna allo stesso modo e vivere una storia d’amore con la stessa intensità e passione. Siamo note musicali che prese da sole non hanno nessun significato ma quando si uniscono ad altre su un pentagramma diventano melodia“, ha scritto il conduttore. Che, approfittando della sua passione per la musica, ha aggiunto: “Ognuno di noi deve cercare continuamente le note per comporre le proprie canzoni d’amore, io le ho trovate nel matrimonio, nella mia famiglia, nei miei figli“.