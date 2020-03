In un video pubblicato sul suo canale YouTube, la top model spiega i motivi del suo look estremo e di come questo sia importante se si voglia davvero evitare il contagio da coronavirus, ammettendo di esser sempre stata una maniaca dell'igiene e che evitare ogni contagio è sempre stata una sua prerogativa

Hanno fatto il giro del web le immagini di Naomi Campbell in aeroporto completamente avvolta da una tuta anticontaminazioni bianca, alle mani dei guanti monouso, la mascherina e gli occhi coperti da grossi occhiali di plastica trasparente. Ora, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, la top model spiega i motivi del suo look estremo e di come questo sia importante se si voglia davvero evitare il contagio da coronavirus, ammettendo di esser sempre stata una maniaca dell’igiene e che evitare ogni contagio è sempre stata una sua prerogativa.

“Protecting Myself Against Coronavirus”, questo è il titolo del video in cui la 49enne Naomi Campbell mostra ai fan tutto il suo viaggio dal terminal di Los Angeles International all’aeroporto newyorkese JFK fornendo passo passo consigli su come evitare il contagio durante il viaggio. “Non è un bel momento. E non lo faccio per farvi ridere – esordisce Naomi-. Ero nervosa per il fatto di viaggiare in mezzo a una pandemia. Sono 15 anni che quando salgo su un aereo disinfetto il mio posto. Non è nulla di nuovo per me, ma questo è completamente nuovo”. Nel video la si vede ancora in casa, mentre indossa la tuta di Tyvec bianca DuPont che dice di aver acquistato 6 settimane fa su Amazon: “Dicono che la cosa più importante è non toccare le superfici – spiega -. È un po’ drammatico ma è anche importante coprirsi gli occhi“, e fa vedere gli occhiali trasparenti di sicurezza che dice le sono stati consigliati dall’amica Linda Evangelista.

Seguono i guanti, indossati prima di salire in macchina per l’aeroporto e un mantello Burberry color cammello: “Viaggiando così mi sento più a mio agio. Se proprio devo viaggiare. Cerco di evitarlo al massimo ma se succede, viaggio così“. In aeroporto la Campbell mette anche la mascherina N95: “Dicono che non serve, ma non sono d’accordo”, spiega la modella confessando che anche lei, che pur essendo ipocondriaca, a fatica resiste all’urgenza di toccarsi la faccia.