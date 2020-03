Durante lo Speciale Sono le Venti di Peter Gomez, andato in onda ieri sera in prima serata sul Nove, Fedez ha risposto in merito alle polemiche suscitate dalla campagna di raccolta fondi promossa dall’artista insieme alla moglie in favore del San Raffaele, struttura privata: “Mi mette un po’ in imbarazzo dovermi giustificare su una cosa che è stata fatta a fin di bene e che sta portando oggettivamente dei risultati che salveranno delle vite. Abbiamo dato una scala di priorità rispetto a questa campagna, avevamo due strade” – chiarisce il cantante, collegato da casa – “Inizialmente la nostra opzione era quella di vagliare un ospedale pubblico. Ci siamo messi in contatto con l’Ospedale Sacco tramite il dottor Galli, che però purtroppo in quel momento stava gestendo un’emergenza importante e, nonostante servissero poche documentazioni, non è riuscito a mandarmele. Mi sono trovato a un bivio: o aspettare ulteriori settimane o andare su una strada che mi avesse permesso di farlo nel minor tempo possibile. Non mi pento di questa scelta. Il San Raffaele, essendo una struttura accreditata al sistema sanitario nazionale, è riuscita a sbloccare fondi e gestirli con una rapidità che in questo momento, mi sento di dire, servirebbe anche agli ospedali pubblici”, ha concluso Fedez.

