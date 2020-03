Per accedere al servizio basterà andare sul sito www.netflixparty.com e installare l'estensione sul proprio dispositivo. Non ci sono costi aggiuntivi (per il momento), ma solo un requisito fondamentale: Google Chrome

Guardare una serie tv senza fidanzate o amici vi annoia? Nessuna paura. Ora c’è Netflix Party. Google e Netflix sono arrivati in soccorso a tutti coloro che sono costretti a stare lontani dagli affetti più cari per l’emergenza Coronavirus. Come? Con un’estensione che permetterà a tutti, gratuitamente, di guardare qualsiasi prodotto del catalogo della piattaforma di streaming in contemporanea. “Netflix Party è un nuovo modo di guardare Netflix con i tuoi amici online. Sincronizza la riproduzione dei video e aggiunge la chat di gruppo”, si legge sul sito internet ufficiale del servizio. Netflix Party diventa così un pretesto per colmare (perlomeno virtualmente) la distanza tra le persone in un periodo così difficile.

Per accedere al servizio basterà andare sul sito www.netflixparty.com e installare l’estensione sul proprio dispositivo. Non ci sono costi aggiuntivi (per il momento), ma solo un requisito fondamentale: Google Chrome. Infatti Netflix Party non funziona sugli altri broswer come Microsoft Edge, Safari e Firefox. Una volta scaricata l’applicazione, si potrà dare il via alla festa e invitare tutti gli amici che si vuole attraverso un link privato. Solo a quel punto il film o la serie partiranno in perfetto sincro per tutti i partecipanti. Non solo. Una chat alla destra dello schermo permetterà a tutte le persone collegate di poter commentare in diretta i colpi di scena o le scene più avvincenti della serie tv scelta.

Questo non è comunque il primo servizio che permette di sincronizzare lo streaming di una piattaforma. L’app Rave permetteva (già) a tutti di vedere le serie tv di Netflix e guardare i video di Youtube… insieme ma a distanza.