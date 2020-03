Per i messaggi WhatsApp che si autodistruggono ci siamo quasi. A segnalarlo su Twitter è la piattaforma WABetaInfo. Stiamo parlando della possibilità di scrivere una chat, di inviare file audio in gruppo o ad una singola persona avendo la possibilità di impostare un timer di autodistruzione del messaggio medesimo. La funzione si chiama “Disappearing Messages” ed è annunciata in via ancora non definitiva nella versione beta dell’app per Android numero 2.19.275. Come scrivono su WABetaInfo “la funzionalità è in fase di sviluppo alfa: significa che WhatsApp sta appena iniziando a lavorarci su e non è disponibile alcun ETA per sapere quando la funzionalità sarà disponibile per tutti”.

L’impostazione sembra comunque molto semplice. Basterà impostare un timer, come scrive Wired, “su un elemento che lo porti a cancellarsi per sempre dopo un’ora, un giorno, una settimana, un mese oppure un anno”. Una funzione, del resto, che è già offerta su app come Snapchat, Telegram e Messenger di Facebook. Gli esperti del settore spiegano che il meccanismo è “qualcosa di intuitivo e immediato”. I tempi d’attesa? Visto che la versione beta è praticamente pronta, al massimo arriverà entro la fine del 2020. Coronavirus permettendo.