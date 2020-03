La Chastain ha 42 anni arriva dall’ultima interpretazione di It – capitolo due ed è stata protagonista del film premio Oscar, Zero Dark Thirty, nel 2012

Una foto sexy per esorcizzare il Coronavirus. Jessica Chastain posta su Instagram uno scatto mozzafiato. Eccola, finemente truccata, finita dentro una vasca da bagno ricolma di schiuma con un vestitino succinto nero mentre dall’acqua fuoriescono le gambe nude chiuse da un tacco 12 nero. E a posa è provocatoria. “Sto trascorrendo la mia quarantena a casa nel modo giusto…”, scrive l’attrice a corredo della foto. La Chastain ha 42 anni arriva dall’ultima interpretazione di It – capitolo due ed è stata protagonista del film premio Oscar, Zero Dark Thirty, nel 2012. L’attrice californiana è sposata dal 2017 con l’imprenditore italiano Gian Luca Passi di Preposulo, ama i cani, è vegana, ed ha una figlia, da madre surrogata, di nome Giulietta.

