Il rapper e la moglie Chiara Ferragni documentano sui social ogni passo della loro campagna di raccolta fondi, attivata su GoFundMe: è la più grande lanciata in Europa e una delle più importanti al mondo realizzate sulla piattaforma dal 2010

Sono arrivati i nuovi letti per la terapia intensiva! Avanti tutta! ????????????????❤️ pic.twitter.com/cwOHwZpXMG — Fedez (@Fedez) March 17, 2020

“Sono arrivati i letti per la nuova terapia intensiva. Avanti tutta“. Fedez e Chiara Ferragni documentano sui social ogni passo della loro campagna di raccolta fondi, attivata su GoFundMe: è la più grande lanciata in Europa e una delle più importanti al mondo realizzate sulla piattaforma dal 2010. E i 3,8 milioni di euro raccolti da 191 mila donatori (provenienti da 92 Paesi) stanno cominciando ad essere messi a frutto per la costruzione di una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza Covid-19 all’Ospedale San Raffaele di Milano.

“Non avremmo mai pensato di avere la possibilità di ampliare così rapidamente l’assistenza ai nostri pazienti più fragili, quelli che hanno come unica opportunità di cura la terapia intensiva“, ha detto Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele, che a nome suo e di tutto il personale medico e infermieristico impegnato in questa emergenza “ringrazia non solo Chiara e Fedez ma anche ogni singolo donatore”.