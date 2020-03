Nel giro di una settimana il Veneto porterà l’effettuazione dei tamponi per il Covid-19 dagli attuali 3.210 a 11.330 al giorno, coinvolgendo, secondo le singole potenzialità, tutte le microbiologie della rete ospedaliera regionale. Lo prevede il piano della Regione, annunciato stamani dal presidente Luca Zaia e approvato per il rafforzamento dell’esecuzione dei tamponi. “Ne facciamo troppi? Ce ne stra freghiamo. A dirlo sono gli stessi che dicevano che le mascherine non servono. Il signor Oms lo ascoltiamo, ma qui in trincea non lo abbiamo mai visto”.

