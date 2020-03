Prima le visite ufficiali cancellate o rimandate. Adesso, come si già ipotizzato nei giorni scorsi, la regina Elisabetta ha lasciato Buckingham Palace. “La sovrana inglese e il marito Filippo sono stati spostati per motivi di sicurezza. Sono in buona salute, ma lo staff ha pensato che lasciare il centro di Londra sia la misura precauzionale migliore“, questo quanto riporta il New York Post. Si tratta di una quarantena volontaria: a preoccupare, l’età di Elisabetta, 94 anni a breve, e quella del principe Filippo che di anni ne ha 99. “A Buckingham circolano troppe persone, c’è pericolo“, si legge ancora sul NYP. E se secondo il Mirror si tratta di uno spostamento al Castello di Windsor solo per il fine settimana, c’è chi dubita che la Regina torni a Buckingham considerato l’aumento dei contagi da Coronavirus in Gran Bretagna.

