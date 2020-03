“Non è semplice per nessuno, ma sono convinto allo stesso tempo che restando uniti questa situazione vada a migliorare e che tutti insieme ce la possiamo fare. Trovo che nei momenti di difficoltà ed emergenza il popolo italiano sia un popolo meraviglioso, che tira sempre fuori il meglio. Rispettando le regole, le istruzioni che ci sono state date, usciremo fuori da questa situazione”. Lo ha detto a Sky TG24 il comandante della nave Diamond Princess, Gennaro Arma, di ritorno in Italia dopo la quarantena in Giappone.

Immagini concesse da Sky Tg24