Prima revisione precauzionale del calendario d’impegni ufficiali della regina Elisabetta a causa dell’epidemia di coronavirus che inizia a registrare un numero sempre maggiore di contagi anche in Gran Bretagna. Lo rende noto Buckingham Palace precisando che due visite, previste nelle prossime settimane nel quartiere londinese di Camden e in Cheshire, sono state rinviate. Si tratta di “una cautela sensata, legata a ragioni pratiche date le circostanze attuali”, ha fatto sapere il palazzo, evidenziando che la decisione è stata presa da Sua Maestà sulla base di consultazioni avvenute con i medici di corte e con il governo britannico.

Altri eventi potranno essere spostati caso per caso sulla base dei consigli del momento, è detto nella nota, stando alla quale la regina, 94 anni fra un mese, mantiene comunque inalterato per il resto il calendario di appuntamenti pubblici e di ricevimento di ospiti all’interno del palazzo. Parallelamente, Clarence House, residenza dell’erede al trono, ha informato che è stato rinviato anche un viaggio del principe Carlo e della consorte Camilla in Bosnia, Cipro e Giordania previsto a partire da mercoledì.