Il Grande Fratello Vip va in onda lo stesso. Nonostante il Coronavirus e le severe norme restrittive dell’ultimo decreto governativo il reality di Canale5 non chiude i battenti. Lo ha spiegato il suo attuale conduttore Alfonso Signorini durante la diretta di martedì 11 marzo dagli studi di Cologno Monzese e non da quelli di Cinecittà. “Ci siamo chiesti a lungo tra noi, con gli autori, con l’azienda se fosse il caso di andare in onda con il GF Vip perché alcune immagini o temi possono sembrare uno schiaffo alla dura realtà che ciascuno di noi vive nella sua quotidianità, ma alla fine abbiamo deciso di sì, che valesse la pena farlo”, ha spiegato il diretto di Chi. Signorini ha poi ricordato che nessuno è obbligato a seguire il Grande Fratello Vip (“il telecomando è segno di democrazia”) e ha ribadito di non voler essere un’alternativa alla cronaca e all’informazione: “Vogliamo solo essere uno stacco, qualche ora di sospensione, per prenderci una boccata d’aria, farci una sana risata, che non è un peccato, semplicemente per riassaporare quella vita che abbiamo lasciato pochi giorni fa e ci sembra lontanissima in questi momenti. Noi vi regaleremo momenti di sana spensieratezza perché ci crediamo e crediamo alla vita”. Signorini ha infine sottolineato tutte le raccomandazioni vigenti che ogni cittadino deve compiere per non farsi contagiare dal Covid-19, sostenendo che lui è “uno fisico, che bacia, abbraccia”, ma che ora non si può fare. Fino al ribadire la massima del presidente del consiglio Conte: “Teniamoci distanti oggi per abbracciarci più forte domani”.

