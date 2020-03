Mentre tutta Italia vive la situazione Coronavirus con preoccupazione, all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” i concorrenti vivono una realtà parallela, dove non mancano i litigi di sempre. “Soldato Elia, quante nemiche ha avuto all’interno della Casa?”, ha chiesto Alfonso Signorini ad Antonella Elia durante l’ultima puntata del reality. “Io litigo con tutte regolarmente”, la risposta della showgirl, che dopo aver litigato con Fernanda Lessa, Adriana Volpe e Valeria Marini, ora ha preso di mira l’attrice Licia Nunez, definita “stronza col botto”. “Mancava solo lei all’appello, la tua ex compagna di letto. Non hai risparmiato nemmeno lei”, ha ironizzato il conduttore.

I rapporti tra le due concorrenti si sono deteriorati dopo la penultima puntata andata in onda. “Antonella mi ha minacciata. Da quel momento la nostra comunicazione si è interrotta”, ha dichiarato Licia, che ha messo nel mirino anche di Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, ree di aver imitato l’attrice in un momento goliardico e aver scatenato la sua ira. “Io arrivo da una settimana difficile. Sono rimasta destabilizzata da un racconto di Adriana. Nel 2003 ho perso un figlio e un suo racconto mi ha riportato a quel ricordo tanto che ho consultato lo psicologo. Poi mi sono sentita ferita, derisa”, ha dichiarato Licia.

Pronto l’attacco di Antonella Elia: “Si sta raggiungendo la follia assoluta. Credo che lei abbia studiato a tavolino tutto il essere qui. Dal secondo giorno, pur non sapendo nulla di noi, ha raccontato della perdita di un figlio. Chiedo a voi quale donna non ha avuto la disgrazia di perdere un figlio? Non espongo la mia vita e non racconto la mia vita privata così”. “Tu sei folle. Ma come ti permetti? Sei ributtante”, la risposta di Licia Nunez.