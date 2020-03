E' l'attore Corey Feldman ad aver raccontato tutto nel documentario (My) Truth: The Rape of Two Coreys

Charlie Sheen accusato di aver stuprato l’amico e collega Corey Haim nel 1986. Un’accusa pensante che arriva da Corey Feldman nel documentario (My) Truth: The Rape of Two Coreys. L’attore ha raccontato tutto travolto dalle lacrime: all’epoca dei fatti, Sheen e Haim stavano girando insieme “Lucas”, una commedia. I due attori erano giovanissimi: Sheen aveva 19 anni e Haim ne aveva 13. A confermare il racconto di Feldman c’è Susie Sprague, la ex moglie di Corey Haim che è morto nel 2o10 a 38 anni a causa di un edema polmonare. Quest’accusa nei confronti di Chariel Sheen era già venuta fuori nel 2017. L’attore aveva negato.