Una stretta di gomito reale ai tempi del Coronavirus. È accaduto a Londra durante il Commonwealth Day. Protagonista assoluto il principe Harry, oramai campione della ribellione anticonformista rispetto al protocollo, a salutare con il gomito il cantante Craig David. La solita formale fila dei “sudditi”, di ogni rango e classe ad attendere il passaggio dei reali, e al momento giusto, quando flash e videocamere sono lì ad attendere, il duca del Sussex se n’è inventata una nuova.

Invece di allungare l’oramai vietatissima mano da stringere con quella del dirimpettaio, Harry ha come spostato il gomito tipo aletta da volatile in avanti subito seguito da David che ha ricambiato. La scena immortalata in mondovisione ha poi mostrato come i due se la intendessero quasi fossero due amiconi del cortile a parlare fitti fitti del più e del meno – ahinoi a meno di un metro di distanza. Altra piccola e interessante variante del saluto a due, che si potrà utilizzare anche in Italia e in altri paesi in queste settimane di Coronavirus, l’ha offerta il principe Carlo che ha salutato le signore in attesa con il tipico “namaste” all’indiana, congiungendo le mani davanti al proprio petto e facendo un quarto di inchino. Inarrivabile invece la decana regina Elisabetta che come d’abitudine ha passato in rassegna i convenuti, compreso Boris Johnson, con il classico e brevissimo cenno della testa tirando dritto come un treno.

