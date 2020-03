“Ho passato gli ultimi due mesi entrando e uscendo dall’ospedale con mia figlia maggiore e da pochi giorni ho visto sua sorella piccola sottoporsi a una operazione chirurgica per problemi all’anca”. Così Angelina Jolie rivela in una lettera pubblicata dal “Time” il calvario che sta affrontando con la sua famiglia, esprimendo tutto il suo amore verso i suoi figli. L’attrice solitamente è molto attenta alla privacy ma questa volta ha deciso di raccontare la sua esperienza per far capire come “affrontare problemi medici e lottare per sopravvivere e guarire è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

“Ho visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra. Mia figlia più piccola ha imparato a fare l’infermiera con sua sorella, e poi ha aiutato la volta successiva. Ho visto come tutti i miei ragazzi hanno così facilmente fermato tutto e si sono messi a disposizione provando la gioia di essere al servizio di coloro che amano”, ha raccontato. Poi Angelina ha spiegato anche come i fratelli, Maddox, 18, Pax, 16 e Knox, 11, siano stati incredibilmente “solidali e sostenitori” verso le loro sorelle durante “le loro sfide di salute”.