Chiara Ferragni insieme al marito Fedez, attraverso una donazione a livello personale di euro 100.000, hanno dato il via a una campagna a sostegno della raccolta fondi destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato, ad oggi strettamente necessari e indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno. In poche ore sono stati raggiunti 1.360.000 euro, con le donazioni arrivate a questo link. Eppure c’è chi sui social ha criticato la coppia, perché “per loro 100 mila euro sono pochi”, perché “hanno scelto l’ospedale sbagliato” e per altre ragioni. Alla fine è stato Fedez ha rispondere agli haters: “Perché polemizzare su tutto a prescindere? Non è importante quanto noi possiamo aver donato, è importante raccogliere fondi e mostrare coesione. Stanno arrivando svariati milioni di euro per nuove terapie intensive grazie a questa campagna. Il resto è aria fritta”.

